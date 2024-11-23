Рубен Аморим: "Я мечтатель и верю в себя"

İdman.biz сообщает, что португальский наставник Рубен Аморим ответил на вопросы журналистов на своей первой предматчевой пресс-конференции после перехода в “Манчестер Юнайтед”.

Необходимые изменения

- Если говорить о том, как мы играем сейчас, то мы слишком часто теряем мяч, нам нужно лучше его держать. Нам также нужно лучше возвращаться назад, думаю, это всем ясно [улыбается]. У нас также должна быть ясность во всех мелких деталях.

Чувствую себя как дома

- Этот клуб больше, чем ожидаешь. Здесь очень много различных департаментов, в отличие от “Спортинга”. Это глобальный клуб, в котором неимоверное количество дел помимо работы с командой. Мне очень много помогают, я очень счастлив и чувствую себя очень комфортно. Я чувствую себя как дома.

Все на одной волне

- Я мечтатель и верю в себя. Я верю в этот клуб и очень рад, что у всех у нас одна общая идея и один способ мышления. Я думаю, нам есть куда расти, и я хочу принести в клуб нечто новое.

Титулы требуют улучшений

- У этой команды есть пространство для роста, и нам нужно многое улучшить. У нас непростая задача, так как мы будем менять стиль игры посередине сезона, и нам также надо будет прокачать физический аспект. Я не знаю, сколько времени это займет, но я знаю, что “Манчестер Юнайтед” нужно выигрывать матчи. Не буду говорить вам, что нам потребуется очень много времени, но нам очень многое нужно улучшить, чтобы выигрывать главные титулы.

Это не революция

- Никакой революции не будет, потому что, по большому счету, футбол с пятью игроками в защите, с четырьмя или с тремя не очень то и отличается. У нас есть свои идеи, у нас есть свое видение футбола, и мы будем менять стиль игры.

Оказался в нужное время в нужном месте

- Называйте меня наивным, если хотите, но я верю, что я правильный парень, который оказался в правильное время в правильном месте. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что Земля всё равно сделает оборот вокруг своей оси, и Солнце все равно взойдет, так что об этом я не беспокоюсь. Я просто искренне верю, что я подходящий парень для этой работы.

Слова от Моуринью

- Жозе прислал мне сообщение, он сказал, что это огромный клуб с прекрасными людьми. Я убедился в том, что это правда, он остается таким и по сей день.

Сравнения с Жозе

- Я не похож на Моуринью, я другой. Помню, когда он перешел в “Челси”, все смотрели на него и думали, что он способен выиграть абсолютно всё. С тех пор футбол изменился, но я молодой парень, и я хорошо понимаю своих игроков, как и Жозе понимал свою молодежь, Лэмпарда и всех этих ребят. Сейчас всё по-другому, но я всё равно уверен, что подхожу для этой работы.

Роль в трансферных делах

- На мне будет лежать большая ответственность, когда мы будем подбирать игроков, потому что я менеджер и главный тренер. Я должен подобрать необходимых исполнителей.

Все выполнимо

- Каждому тренеру, который приходит сюда, нужно время, но это не отменяет того, что нам нужно выигрывать матчи. Здесь были тренеры разных типов, но, к сожалению, результат всегда был один. Мы постараемся все сделать в своем стиле и в стиле INEOS. Я не верю, что это невыполнимая работа.

Нужно минимум два года

- Мой контракт рассчитан на два с половиной года, вы, парни, много об этом говорили в последние дни. Я думаю, в течение двух лет вы точно сможете понять, нашли вы того тренера, которого искали, или нет. Нам потребуется больше времени по сравнению с другими клубами, которые регулярно побеждают в чемпионате - они добиваются прогресса уже долгое время. Они выигрывают, поэтому у них есть время на то, чтобы оттачивать свой проект, доводить его до совершенства. Возможно, нам понадобиться больше, чем два с половиной года, чтобы выйти на высший уровень. Мы должны будем что-то выиграть, но через два года вы сможете увидеть, продолжать идти по этому пути или нет.

Смена позиций для игроков

- Главное, что они хотят играть, а дальше посмотрим. С ними нужно будет поработать, чтобы увидеть, могут ли они справиться с работой на других позициях. Все хотят играть, и большинство парней открыты для смены позиции.

Уверенность у футболистов

- Когда вы не выигрываете, появляются вопросы относительно того стиля, в котором играет команда. Это чувствуется в игроках, даже когда они просто идут на разминку. Можно почувствовать есть ли в них уверенность или нет. Я помогу им. Пусть это займет время, но они будут готовы соответствовать требованиям Премьер-лиги.

Стиль игры

- Как тренер, вы должны выбрать тот или иной стиль. Мы всегда играем по-своему. Если парни с первого дня почувствуют, как сильно я верю в свой стиль, они тоже в него поверят. Возможно, нам придется адаптировать некоторых игроков, которых покупали под другой стиль игры, но давайте подождем воскресенья - вы увидите позиционные изменения и изменения в том, как доставляется мяч.

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