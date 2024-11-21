Команда уволила главного тренера после первой тренировки

Итальянская футбольная команда «Пьяченца», которая когда-то выступала в Серии А, теперь находится в четвертом дивизионе. Но и там всё плохо - она занимает 14-е место.

Команда уволила главного тренера Симоне Бентивольо после первой же проведенной тренировки.

İdman.biz сообщает, что команда начинала сезон под руководством Стефано Россини, но в октябре его уволили из-за негативных результатов.

После него клуб принял Кармине Парлато, однако и это продолжалось недолго.

19 ноября руководство объявило об отставке специалиста, а также спортивного директора клуба Алессио Сесту.

Тут же главным тренером команды был назначен Симоне Бентивольо, известный по выступлениям в Серии А. Он играл за «Венецию» и «Модену».

А потом выяснился скандальный факт. В свое время итальянец участвовал в договорных матчах и даже получал за это 13-месячную дисквалификацию.

Фанаты были в ярости и устроили акцию протеста на клубной базе. Настолько глобальную, что боссам пришлось отреагировать.

Бентивольо уволили, а на следующий день уже нашли замену - Стефано Россини. Того самого, с которым попрощались в октябре.

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