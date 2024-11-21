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Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
21 Ноября 2024 09:39
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Обладатель "Золотого мяча" Родри назвал лучшего футболиста в истории - ВИДЕО

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри заявил, что считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Как сообщает İdman.biz, в сезоне‑2023/24 Родри выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а со сборной Испании стал чемпионом Европы. Кроме того, Родри был признан лучшим игроком ЕВРО‑2024. В октябре футболист стал обладателем «Золотого мяча».

- У меня нет сомнений, что это Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врождённого таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу. Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, так как это было смертельно опасно. Но Месси всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем. Месси получал мяч и ты понимал, что это опасно. Когда я начинал играть против него, я пытался отобрать у него мяч, но он всегда уворачивался от меня, - цитирует Родри Mundo Deportivo.

Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча», сейчас 37‑летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в MLS. Роналду 39 лет, у него пять «Золотых мячей» за карьеру, португалец является игроком саудовского «Аль‑Насра».

İdman.biz

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