Винисиус Жуниор оказался камерунцем

Выяснилось, что Винисиус Жуниор, нападающий сборной Бразилии и мадридского "Реала", на самом деле не из Бразилии, а из Камеруна.

Как сообщает İdman.biz, это выяснилось на основании анализа ДНК футболиста.

Он узнал, что его предки были выходцами из племени Тикар в Камеруне. В связи с этим 24-летнему нападающему был вручен официальный сертификат. Это произошло накануне матча отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Уругвая.

Жуниор также надел футболку с флагами Бразилии и Камеруна.

Отметим, что матч завершился со счетом 1:1.

İdman.biz