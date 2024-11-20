Аргентина выиграла благодаря шикарному пасу Месси, Бразилия потеряла очки

Игры 12-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу прошли в южноамериканской зоне.

İdman.biz сообщает, что все матчи тура состоялись в один день.

Лидер Аргентина одержала непростую победу над Перу. Лаутаро Мартинес забил единственный гол с паса Лионеля Месси.

Победитель в поединке Бразилии и Уругвая не опредился. Эта потеря очков опустила пентакампеонов на 5-е место.

Отметим, что следующие игры состоятся 19 марта 2025 года.

Отборочный этап ЧМ-2026

Южноамериканская зона

XII тур

19 ноября

Боливия – Парагвай – 2:2

Колумбия – Эквадор – 0:1

Аргентина – Перу – 1:0

Бразилия – Уругвай – 1:1

Чили – Венесуэла – 4:2

1 Аргентина 12 8 1 3 21-7 25 2 Уругвай 12 5 5 2 17-9 20 3 Эквадор 12 6 4 2 11-4 19 4 Колумбия 12 5 4 3 15-10 19 5 Бразилия 12 5 3 4 17-11 18 6 Парагвай 12 4 5 3 8-7 17 7 Боливия 12 4 1 7 13-27 13 8 Венесуэла 12 2 6 4 11-15 12 9 Чили 12 2 3 7 9-20 9 10 Перу 12 1 4 7 3-15 7

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