Аргентина выиграла благодаря шикарному пасу Месси, Бразилия потеряла очки

Игры 12-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу прошли в южноамериканской зоне.
İdman.biz сообщает, что все матчи тура состоялись в один день.
Лидер Аргентина одержала непростую победу над Перу. Лаутаро Мартинес забил единственный гол с паса Лионеля Месси.
Победитель в поединке Бразилии и Уругвая не опредился. Эта потеря очков опустила пентакампеонов на 5-е место.
Отметим, что следующие игры состоятся 19 марта 2025 года.
Отборочный этап ЧМ-2026
Южноамериканская зона
XII тур
19 ноября
Боливия – Парагвай – 2:2
Колумбия – Эквадор – 0:1
Аргентина – Перу – 1:0
Бразилия – Уругвай – 1:1
Чили – Венесуэла – 4:2
|
1
|
Аргентина
|
12
|
8
|
1
|
3
|
21-7
|
25
|
2
|
Уругвай
|
12
|
5
|
5
|
2
|
17-9
|
20
|
3
|
Эквадор
|
12
|
6
|
4
|
2
|
11-4
|
19
|
4
|
Колумбия
|
12
|
5
|
4
|
3
|
15-10
|
19
|
5
|
Бразилия
|
12
|
5
|
3
|
4
|
17-11
|
18
|
6
|
Парагвай
|
12
|
4
|
5
|
3
|
8-7
|
17
|
7
|
Боливия
|
12
|
4
|
1
|
7
|
13-27
|
13
|
8
|
Венесуэла
|
12
|
2
|
6
|
4
|
11-15
|
12
|
9
|
Чили
|
12
|
2
|
3
|
7
|
9-20
|
9
|
10
|
Перу
|
12
|
1
|
4
|
7
|
3-15
|
7
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