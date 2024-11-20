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Аргентина выиграла благодаря шикарному пасу Месси, Бразилия потеряла очки

Мировой футбол
Новости
20 Ноября 2024 10:04
64
Аргентина выиграла благодаря шикарному пасу Месси, Бразилия потеряла очки

Игры 12-го тура квалификации ЧМ-2026 по футболу прошли в южноамериканской зоне.

İdman.biz сообщает, что все матчи тура состоялись в один день.

Лидер Аргентина одержала непростую победу над Перу. Лаутаро Мартинес забил единственный гол с паса Лионеля Месси.

Победитель в поединке Бразилии и Уругвая не опредился. Эта потеря очков опустила пентакампеонов на 5-е место.

Отметим, что следующие игры состоятся 19 марта 2025 года.

Отборочный этап ЧМ-2026
Южноамериканская зона
XII тур
19 ноября

Боливия – Парагвай – 2:2
Колумбия – Эквадор – 0:1
Аргентина – Перу – 1:0
Бразилия – Уругвай – 1:1
Чили – Венесуэла – 4:2

1

Аргентина

12

8

1

3

21-7

25

2

Уругвай

12

5

5

2

17-9

20

3

Эквадор

12

6

4

2

11-4

19

4

Колумбия

12

5

4

3

15-10

19

5

Бразилия

12

5

3

4

17-11

18

6

Парагвай

12

4

5

3

8-7

17

7

Боливия

12

4

1

7

13-27

13

8

Венесуэла

12

2

6

4

11-15

12

9

Чили

12

2

3

7

9-20

9

10

Перу

12

1

4

7

3-15

7

İdman.biz

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