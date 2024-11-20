Новый контракт Пепа Гвардиолы

Главный тренер Пеп Гвардиола продлил контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "The New York Times", испанский наставник будет возглавлять команду еще год.

Сообщается, что об официальном оформлении контракта будет объявлено в ближайшие дни.

Отметим, что 53-летний Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда 6 раз становилась чемпионом Англии, 2 раза выигрывала национальный кубок, 4 раза - Кубок лиги и 3 раза - Суперкубок Англии.

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