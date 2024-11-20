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Хави может возглавить "Интер Майами" - Marca

Мировой футбол
Новости
20 Ноября 2024 09:00
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Хави может возглавить "Интер Майами" - Marca

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинет команду.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, новым наставником американской команды может стать испанский специалист Хави, ранее возглавлявший каталонскую «Барселону».

До того как возглавить «Барселону» в ноябре 2021 года, Хави занимал должность главного тренера катарского «Аль-Садда». 44-летний наставник работал в этом клубе с 2019 года.

Напомним, Хави покинул пост главного тренера каталонского клуба по окончании минувшего сезона. Под его руководством «Барселона» выиграла чемпионат и Суперкубок Испании.

İdman.biz

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