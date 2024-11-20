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Соотечественник покидает Месси

Мировой футбол
Новости
20 Ноября 2024 00:11
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Соотечественник покидает Месси

Главный тренер американского футбольного клуба «Интер Майами» Херардо Мартино покинет свой пост.

Как сообщает İdman.biz, на этот шаг аргентинский специалист пойдет по личным причинам.

До конца года будет уточнено имя специалиста, который возглавит "Интер Майами", за который выступает Лионель Месси.

Отметим, что Мартино возглавляет команду с 2023 года. Хотя под его руководством клуб из Майами завершил регулярный чемпионат MLS с рекордными 74 очками, борьбу он прекратил уже в первом раунде плей-офф.

İdman.biz

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