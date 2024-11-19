"Манчестер Сити" нашел замену Родри

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» нашел замену травмированному Родри.

Как сообщает İdman.biz, «горожане» интересуются Эдерсоном, играющим в итальянской «Аталанте».

Испанская пресса сообщает, что 25-летним футболистом также интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». При этом отмечается, что «Манчестер Сити» ближе к осуществлению трансфера. «Аталанта» не намерена продавать Эдерсона менее чем за 60 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне в составе итальянского клуба бразильский полузащитник забил один гол и отдал один результативный пас в 17 играх.

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