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НОВЫЙ РЕКОРД в европейском футболе

Мировой футбол
Новости
19 Ноября 2024 15:56
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НОВЫЙ РЕКОРД в европейском футболе

В европейском футболе установлен новый рекорд.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил IFFHS.

Пара Лука Модрич - Иван Перишич провела свой 119-й матч в составе сборной Хорватии. В сборной они играют вместе с 2011 года.

Хорватские звезды превзошли рекорд Мартина Рейны и Марко Кристала, которые были товарищами по сборной Эстонии 118 раз. Первую тройку замыкают Серхио Рамос и Андрес Иньеста, сыгравшие вместе в составе сборной Испании в 117 матчах.

Отметим, что в европейском футболе 26 пар футболистов сыграли вместе в 100 и более матчах.

İdman.biz

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