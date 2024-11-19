Историческое достижение Сан-Марино

Сборная Сан-Марино по футболу установила историческое достижение.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в VI туре Лиги Наций УЕФА по футболу среди мужских сборных.

Представитель «карликовой» страны, выступающий в лиге D, победил на выезде Лихтенштейн - 3:1. Сан-Марино впервые в своей истории выиграл на выезде.

Сборная также впервые в истории забила 3 гола в одной игре. До этого она отличалась дважды за игру. В 2003 году Лихтенштейн (2:2) и 9 лет спустя Мальта (2:3) пропустили от Сан-Марино два гола.

Отметим, что Сан-Марино, занявший 1-е место в своей группе, вышел в лигу С.

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