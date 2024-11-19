Лига наций: определились четвертьфиналисты

Определился полный список команд, вышедших в 1/4 финала Лиги наций.

Как сообщает İdman.biz, это прояснилось после второго дня VI тура группового этапа.

В 1/4 финала вышли Португалия и Хорватия из 1-й группы, Франция и Италия - из 2-й, Испания и Дания - из 4-й. Германия и Нидерланды, последние матчи которых пройдут сегодня, вышли в следующий этап из 3-й группы.

Жеребьевка 1/4 финала состоится 22 ноября. Матчи этого этапа состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Отметим, что последним победителем Лиги наций стала сборная Испании.

İdman.biz