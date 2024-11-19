Тяжёлая победа чемпиона Европы - ВИДЕО

Состоялись игры шестого тура Лиги наций по футболу.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 9 матчей.
Игры прошли в 5 группах. Португалия, ставшая победителем группы лиги А, сыграла вничью с Хорватией. Испания, лидер другой группы, с трудом победила Швейцарию. Победный гол чемпионы Европы забили с пенальти на последних минутах.
Отметим, что тур завершится 19 ноября.
Лига Наций
VI тур, 18 ноября
Лига А, Группа I
23:45. Хорватия – Португалия – 1:1
23:45. Польша – Шотландия – 1:2
|
1
|
Португалия
|
6
|
4
|
2
|
0
|
13-5
|
14
|
2
|
Хорватия
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8-8
|
8
|
3
|
Шотландия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7-8
|
7
|
4
|
Польша
|
6
|
1
|
1
|
4
|
9-16
|
5
Лига А, группа IV
23:45. Сербия – Дания – 0:0
23:45. Испания – Швейцария – 3:2
|
1
|
Испания
|
6
|
5
|
1
|
0
|
13-4
|
16
|
2
|
Дания
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-5
|
8
|
3
|
Сербия
|
6
|
1
|
3
|
2
|
3-6
|
6
|
4
|
Швейцария
|
6
|
0
|
2
|
4
|
6-14
|
2
Лига С, Группа II
23:45. Косово – Литва – 1:0
23:45. Румыния – Кипр – 4:1
|
1
|
Румыния
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15-3
|
15
|
2
|
Румыния
|
5
|
4
|
0
|
1
|
10-4
|
12
|
3
|
Кипр
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4-15
|
6
|
4
|
Литва
|
6
|
0
|
0
|
6
|
4-11
|
0
Лига С, Группа III
23:45. Болгария – Беларусь – 1:1
23:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2
|
1
|
Северная Ирландия
|
6
|
3
|
2
|
1
|
11-3
|
11
|
2
|
Болгария
|
6
|
2
|
3
|
1
|
3-6
|
9
|
3
|
Беларусь
|
6
|
1
|
4
|
1
|
3-4
|
7
|
4
|
Люксембург
|
6
|
0
|
3
|
3
|
3-7
|
3
Лига D, Группа I
23:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3
|
1
|
Сан-Марино
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
|
7
|
2
|
Гибралтар
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
6
|
3
|
Лихтенштейн
|
4
|
0
|
2
|
2
|
3-6
|
2
İdman.biz