Тяжёлая победа чемпиона Европы - ВИДЕО

Состоялись игры шестого тура Лиги наций по футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 9 матчей.

Игры прошли в 5 группах. Португалия, ставшая победителем группы лиги А, сыграла вничью с Хорватией. Испания, лидер другой группы, с трудом победила Швейцарию. Победный гол чемпионы Европы забили с пенальти на последних минутах.

Отметим, что тур завершится 19 ноября.

Лига Наций

VI тур, 18 ноября

Лига А, Группа I

23:45. Хорватия – Португалия – 1:1

23:45. Польша – Шотландия – 1:2

1 Португалия 6 4 2 0 13-5 14 2 Хорватия 6 2 2 2 8-8 8 3 Шотландия 6 2 1 3 7-8 7 4 Польша 6 1 1 4 9-16 5

Лига А, группа IV

23:45. Сербия – Дания – 0:0

23:45. Испания – Швейцария – 3:2

1 Испания 6 5 1 0 13-4 16 2 Дания 6 2 2 2 7-5 8 3 Сербия 6 1 3 2 3-6 6 4 Швейцария 6 0 2 4 6-14 2

Лига С, Группа II

23:45. Косово – Литва – 1:0

23:45. Румыния – Кипр – 4:1

1 Румыния 5 5 0 0 15-3 15 2 Румыния 5 4 0 1 10-4 12 3 Кипр 6 2 0 4 4-15 6 4 Литва 6 0 0 6 4-11 0

Лига С, Группа III

23:45. Болгария – Беларусь – 1:1

23:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2

1 Северная Ирландия 6 3 2 1 11-3 11 2 Болгария 6 2 3 1 3-6 9 3 Беларусь 6 1 4 1 3-4 7 4 Люксембург 6 0 3 3 3-7 3

Лига D, Группа I

23:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

1 Сан-Марино 4 2 1 1 5-3 7 2 Гибралтар 4 1 3 0 4-3 6 3 Лихтенштейн 4 0 2 2 3-6 2

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