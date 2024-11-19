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Тяжёлая победа чемпиона Европы - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
19 Ноября 2024 09:00
52
Тяжёлая победа чемпиона Европы - ВИДЕО

Состоялись игры шестого тура Лиги наций по футболу.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день состоялось 9 матчей.

Игры прошли в 5 группах. Португалия, ставшая победителем группы лиги А, сыграла вничью с Хорватией. Испания, лидер другой группы, с трудом победила Швейцарию. Победный гол чемпионы Европы забили с пенальти на последних минутах.

Отметим, что тур завершится 19 ноября.

Лига Наций
VI тур, 18 ноября

Лига А, Группа I
23:45. Хорватия – Португалия – 1:1

23:45. Польша – Шотландия – 1:2

1

Португалия

6

4

2

0

13-5

14

2

Хорватия

6

2

2

2

8-8

8

3

Шотландия

6

2

1

3

7-8

7

4

Польша

6

1

1

4

9-16

5

Лига А, группа IV

23:45. Сербия – Дания – 0:0
23:45. Испания – Швейцария – 3:2

1

Испания

6

5

1

0

13-4

16

2

Дания

6

2

2

2

7-5

8

3

Сербия

6

1

3

2

3-6

6

4

Швейцария

6

0

2

4

6-14

2

Лига С, Группа II

23:45. Косово – Литва – 1:0
23:45. Румыния – Кипр – 4:1

1

Румыния

5

5

0

0

15-3

15

2

Румыния

5

4

0

1

10-4

12

3

Кипр

6

2

0

4

4-15

6

4

Литва

6

0

0

6

4-11

0

Лига С, Группа III

23:45. Болгария – Беларусь – 1:1
23:45. Люксембург – Северная Ирландия – 2:2

1

Северная Ирландия

6

3

2

1

11-3

11

2

Болгария

6

2

3

1

3-6

9

3

Беларусь

6

1

4

1

3-4

7

4

Люксембург

6

0

3

3

3-7

3

Лига D, Группа I

23:45. Лихтенштейн – Сан-Марино – 1:3

1

Сан-Марино

4

2

1

1

5-3

7

2

Гибралтар

4

1

3

0

4-3

6

3

Лихтенштейн

4

0

2

2

3-6

2

İdman.biz

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