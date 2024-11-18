"Суиндон Тауну" мешают духи: жена главного тренера извинится

Иан Холлоуэй, главный тренер английского футбольного клуба «Суиндон Таун», нашел причину неудачных результатов.

Как сообщает İdman.biz, он рассказал, что команде мешали выступать духи.

В качестве оправдания 61-летний эксперт привел расположение тренировочной базы клуба недалеко от кладбища. Он сказал, что, чтобы выйти из ситуации, попросит жену извиниться перед духами:

«Я попрошу жену извиниться перед людьми, упокоенными на кладбище. Может быть, тогда нам повезет».

Отметим, что «Суиндон Таун» занимает 22-е место с 13 очками после 16 игр во 2-й лиге Англии. В последних 5 играх команда 3 раза проиграла и дважды сыграла вничью.

İdman.biz