Итог шутки - дисквалификация на 7 игр и штраф

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур дисквалифицирован на 7 игр и оштрафован на 126 тысяч долларов.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стала расистская шутка 27-летнего футболиста в адрес своего товарища по команде Сон Хын Мина.

Летом Бентанкур участвовал в шоу на уругвайском телевидении. В ходе передачи ведущий попросил форму Сона, а футболист в ответ сказал: «Сонни? Возможно, это форма его двоюродного брата. Все они выглядят примерно одинаково».

Хотя позже Бентанкур извинился, Футбольная ассоциация Англии его не простила.

İdman.biz