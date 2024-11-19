Две потери у сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов выйдет на матч VI тура Лиги наций УЕФА по футболу среди мужских сборных с потерями.
Как передает İdman.biz, об этом сообщил главный тренер сборной Рональд Куман.
Эксперт отметил, что Вирджил ван Дейк и Френки де Йонг не сыграют в последнем матче группового этапа. Решение врачей заставило их пропустить встречу с Боснией и Герцеговиной:
«Они должны покинуть стан сборной. В этом решении, принятом врачами, интересы игроков стояли на первом месте».
Отметим, что сборная Нидерландов, обеспечившая себе место в плей-офф, сегодня на выезде встретится с Боснией и Герцеговиной.
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