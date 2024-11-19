"Мне сказали, что ничего не могут сделать: "Это сверху пришло" - признание бывшего футболиста

İdman.biz сообщает, что воспитанник петербургского «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, как его обвиняли в сдаче матча за деньги.

— С «Волгарем» у вас был случай — тогда вы уже играли за петербургское «Динамо». Его президента как-то убедили, что вы привезли пенальти за деньги. С чего это?

— Был игровой момент. Я сфолил, мы пропустили и проиграли. На следующую игру меня не включили в заявку — а прежде был основным. Я спрашиваю, что случилось — а мне говорят, что ничего не могут сделать: «Это сверху пришло». Только позже разобрался.

— Что выяснили?

— На том матче рядом с одиозным президентом «Динамо» сидел Борис Рапопорт, в прошлом тренер и спортивный директор «Зенита». Он сказал президенту: «Абдулфаттах в прошлом году играл с «Волгарем» в одной лиге. Видимо, с ним договорились». Президент — мнительный человек, воспринял это серьезно — и сказал, что я больше не игрок «Динамо». Я потерял полтора месяца, а зимой спортивный директор передо мной извинился: «Узнавали информацию, не подтвердилось». Ответил: «Вы мне испортили полтора месяца». В весенней части я играл в старте.

— Зачем Рапопорт это вкинул?

— Пусть это будет на его совести. Мне абсолютно непонятно. Может, какой-то зуб он на меня имел, а может, просто не подумав — и не ожидая, что собеседник воспримет это буквально. Мы с Рапопортом периодически пересекались на матчах молодежки «Зенита», жали руки, но вместе не сотрудничали, — заявил Абдулфаттах в интервью Sport24.

Басель Абдулфаттах выступал за «Зенит-2», «Крылья Советов», «Енисей», «Черноморец» и «Динамо СПб». Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

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