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Испания сыграет дома, Португалия - на выезде

Мировой футбол
Новости
18 Ноября 2024 11:59
49
Испания сыграет дома, Португалия - на выезде

Продолжается шестой тур Лиги Наций по футболу среди мужских сборных.

Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день пройдут 9 матчей.

Эти матчи охватят 5 групп. Португалия, завоевавшая титул победителя группы лиги А станет гостем Хорватии. Испания примет Швейцарию.

Отметим, что тур завершится 19 ноября.

Лига Наций

VI тур, 18 ноября

Лига А, Группа I
23:45. Хорватия - Португалия
23:45. Польша - Шотландия

1

Португалия

5

4

1

0

12-4

13

2

Хорватия

5

2

1

2

7-7

7

3

Польша

5

1

1

3

8-14

4

4

Шотландия

5

1

1

3

5-7

4

Лига А, группа IV
23:45. Сербия - Дания
23:45. Испания - Швейцария

1

Испания

5

4

1

0

10-2

13

2

Дания

5

2

1

2

7-5

7

3

Сербия

5

1

2

2

3-6

5

4

Швейцария

5

0

2

3

4-11

2

Лига С, Группа II
23:45. Косово - Литва
23:45. Румыния - Кипр

1

Румыния

4

4

0

0

11-2

12

2

Косово

4

3

0

1

9-5

9

3

Кипр

5

2

0

3

3-11

6

4

Литва

5

0

0

5

4-10

0

Лига С, Группа III
23:45. Болгария - Беларусь
23:45. Люксембург - Северная Ирландия

1

Северная Ирландия

5

3

1

1

9-1

10

2

Болгария

5

2

2

1

2-5

8

3

Беларусь

5

1

3

1

2-3

6

4

Люксембург

5

0

2

3

1-5

2

Лига D, Группа I
23:45. Лихтенштейн - Сан-Марино

1

Гибралтар

4

1

3

0

4-3

6

2

Сан-Марино

3

1

1

1

2-2

4

3

Лихтенштейн

3

0

2

1

2-3

2

İdman.biz

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