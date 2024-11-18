Испания сыграет дома, Португалия - на выезде

Продолжается шестой тур Лиги Наций по футболу среди мужских сборных.
Как сообщает İdman.biz, во второй игровой день пройдут 9 матчей.
Эти матчи охватят 5 групп. Португалия, завоевавшая титул победителя группы лиги А станет гостем Хорватии. Испания примет Швейцарию.
Отметим, что тур завершится 19 ноября.
Лига Наций
VI тур, 18 ноября
Лига А, Группа I
23:45. Хорватия - Португалия
23:45. Польша - Шотландия
|
1
|
Португалия
|
5
|
4
|
1
|
0
|
12-4
|
13
|
2
|
Хорватия
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-7
|
7
|
3
|
Польша
|
5
|
1
|
1
|
3
|
8-14
|
4
|
4
|
Шотландия
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5-7
|
4
Лига А, группа IV
23:45. Сербия - Дания
23:45. Испания - Швейцария
|
1
|
Испания
|
5
|
4
|
1
|
0
|
10-2
|
13
|
2
|
Дания
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7-5
|
7
|
3
|
Сербия
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-6
|
5
|
4
|
Швейцария
|
5
|
0
|
2
|
3
|
4-11
|
2
Лига С, Группа II
23:45. Косово - Литва
23:45. Румыния - Кипр
|
1
|
Румыния
|
4
|
4
|
0
|
0
|
11-2
|
12
|
2
|
Косово
|
4
|
3
|
0
|
1
|
9-5
|
9
|
3
|
Кипр
|
5
|
2
|
0
|
3
|
3-11
|
6
|
4
|
Литва
|
5
|
0
|
0
|
5
|
4-10
|
0
Лига С, Группа III
23:45. Болгария - Беларусь
23:45. Люксембург - Северная Ирландия
|
1
|
Северная Ирландия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-1
|
10
|
2
|
Болгария
|
5
|
2
|
2
|
1
|
2-5
|
8
|
3
|
Беларусь
|
5
|
1
|
3
|
1
|
2-3
|
6
|
4
|
Люксембург
|
5
|
0
|
2
|
3
|
1-5
|
2
Лига D, Группа I
23:45. Лихтенштейн - Сан-Марино
|
1
|
Гибралтар
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
6
|
2
|
Сан-Марино
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2-2
|
4
|
3
|
Лихтенштейн
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
2
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