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Впервые за 87 лет

Мировой футбол
Новости
21 Сентября 2024 21:44
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Впервые за 87 лет

Хотя «Ницца» дома обыграла «Сент-Этьен» в Лиге 1 со счетом 8:0, внимание здесь больше приковано к 6 голам, забитым в первом тайме, чем к счету игры.

Как сообщает İdman.biz, последний раз подобное событие случалось в чемпионате Франции 87 лет назад.

В 1937 году «Лион» смог 6 раз разочаровать соперника в одном тайме. Во вчерашнем же матче первый из шести мячей в свои ворота забил Батубинсика, а затем отличились Ндомбеле, Али-Шо, Муккоко (2 раза) и Гессан.

Отметим, что в игре против «Сент-Этьена» 10 из 18 ударов «Ниццы» пришлись в створ ворот. В итоге команда забила 8 голов.

İdman.biz

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