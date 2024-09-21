Новый главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли заявил, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду превосходит аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

İdman.biz сообщает, что так приводит слова Пиоли AS:

«Думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что забил больше голов, чем сыграл матчей».

Примечательно, что в декабре 2022 года итальянский специалист высказал мнение, что в истории футбола существует лишь три величайших игрока: Пеле, Марадона и Месси, но каждый из них представляет свою эпоху.

Пиоли был назначен главным тренером «Аль-Насра» в сентябре 2024 года. Ранее он провёл пять сезонов в «Милане».

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