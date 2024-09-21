21 Сентября 2024
RU

"Роналду превосходит Месси"

Мировой футбол
Новости
21 Сентября 2024 18:24
19
"Роналду превосходит Месси"

Новый главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли заявил, что португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду превосходит аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

İdman.biz сообщает, что так приводит слова Пиоли AS:

«Думаю, что Роналду превосходит Месси, потому что забил больше голов, чем сыграл матчей».

Примечательно, что в декабре 2022 года итальянский специалист высказал мнение, что в истории футбола существует лишь три величайших игрока: Пеле, Марадона и Месси, но каждый из них представляет свою эпоху.

Пиоли был назначен главным тренером «Аль-Насра» в сентябре 2024 года. Ранее он провёл пять сезонов в «Милане».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Марио Балотелли ответил на вопрос о своём будущем
18:53
Мировой футбол

Марио Балотелли ответил на вопрос о своём будущем

"У меня было достаточно предложений из-за рубежа"
В этом рейтинге Роналду - первый, а Месси - второй
15:30
Мировой футбол

В этом рейтинге Роналду - первый, а Месси - второй

Роналду - первый игрок, забивший более 900 голов
Роналду впереди Месси
11:27
Мировой футбол

Роналду впереди Месси

Всего за карьеру Роналду бил пенальти 195 раз и забил после них 165 голов
Тур начался с разгрома - 8:0!
09:00
Мировой футбол

Тур начался с разгрома - 8:0!

Стартовал 5-й тур чемпионата Франции
"Барселону" поставили на место. И это хорошо
20 Сентября 21:15
Мировой футбол

"Барселону" поставили на место. И это хорошо

Поражение от "Монако" сильно поможет ей в будущемКак сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат»,

Английский футболист хочет купить французский "Нант"
20 Сентября 19:56
Мировой футбол

Английский футболист хочет купить французский "Нант"

Игрок входит в число совладельцев футбольного клуба "Рексхэм"

Самое читаемое

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2
19 Сентября 23:30
Шахматы

Шахматная Олимпиада: АЗЕРБАЙДЖАН – ИТАЛИЯ - 2:2

В Будапеште (Венгрия) в решающую стадию входит 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"
20 Сентября 00:59
Мировой футбол

Лига чемпионов: разгром от "Байера", "Монако" победил "Барселону"

Сегодня завершился первый тур Лиги чемпионов
Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?
18 Сентября 22:12
Мировой футбол

Почему клубам приходится менять форму в матчах Лиги чемпионов?

Правила УЕФА в отношении футболок подразумевают, что клубам следует быть осторожнее с тем, что они показывают на своей форме во время игр в Европе
Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО
19 Сентября 09:45
Другие

Фарид Гаибов в ходе визита в Индию принял участие в ряде мероприятий - ФОТО

Министр принял участие в церемонии открытия международной конференции "Создание инклюзивного ландшафта в борьбе с допингом"