В этом рейтинге Роналду - первый, а Месси - второй

В 4-м туре Лиги Саудовской Аравии Криштиану Роналду, забивший 1 гол в матче, в котором «Аль-Наср» победил «Аль-Иттифак» (3:0), запомнился уникальным показателем.
İdman.biz сообщает, что он увеличил количество забитых голов за карьеру до 902.
Роналду - первый игрок, забивший более 900 голов.
IFFHS представил список футболистов, забивших больше всех. В таблице Лионель Месси занимает второе место с 840 голами, третье - австралиец Альф Квилл с 778 голами.
Роберт Левандовски занимает 8-е место с 635 голами, а Луис Суарес - 12-е с 579.
Первая 10-ка футболистов, забивших больше всего голов за всю историю:
1. Криштиану Роналду – 902 гола
2. Лионель Месси – 840
3. Альф Квилл – 778
4. Пеле - 762
5. Ромарио – 756
6. Ференц Пушкаш – 725
7. Джимми Джонс – 639
8. Роберт Левандовски – 635
9. Герд Мюллер – 634
10. Джо Бамбрик – 626
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