"Барселону" поставили на место. И это хорошо

Поражение от "Монако" сильно поможет ей в будущем. В Ла Лиге всё было слишком безмятежно.

Поражения бывают разные. Бывают обидные, разгромные. Бывают достойные. А бывают поражения полезные. И именно такое случилось с "Барселоной" в Монако.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур

19 сентября 2024, четверг.

Монако - Барселона - 2:1

1:0 Аклиуш – 16' 1:1 Ямаль – 28' 2:1 Иленикена – 71'

Удаления: нет / Гарсия – 10'

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", после пяти побед подряд в Ла Лиге уже зазвучали лозунги: "Барса" вернулась! Особенно торопливые даже закругляли чемпионскую гонку: мол, пока "Реал" и "Атлетико" разбираются со своими новичками и буксуют, команда Ханси Флика сделает такой задел, что отыграть его не сможет никто. "Барселона" настолько ярко начала сезон, что все её проблемы как будто резко растворились. Флик очень быстро вернул кулес - нет, не 2007-й. Он вернул ощущение силы и доминирования на футбольном поле, какого "Барса" не давала давно.

Поражение от "Монако" потому и полезно, что опускает и команду, и болельщиков с небес на землю. Хотя на самом деле игру "Барсы" в этом матче сложно оценить. Да, у её ворот была уйма моментов, и тер Штеген должен был пропустить больше, чем два. Но каталонцы с 10-й минуты играли в меньшинстве - после того как всё тот же тер Штеген подставил под красную карточку Эрика Гарсию. Играй команды в равных составах, оценить "Барсу" было бы проще. Но случилось так, как случилось.

В любом случае "Монако" стал первой командой, которая по-настоящему заставила "Барселону" обороняться. И это началось буквально с первой минуты - ещё до удаления Гарсии. И тут стало чётко видно, что, например, центр поля "Барсы" слишком лёгок. Да, не было Ольмо. Да, Эрик Гарсия, который играл в центре, не полузащитник по основному профилю. Но это никак не отменяет того, что "Монако" просто не замечал барселонской середины. У каталонцев не получалось обороняться с помощью владения — когда они просто не отдают мяч сопернику. И "классическая" — позиционная и силовая, с борьбой — оборона у "Барсы" не работала тоже.

"Монако" совершенно точно не чувствовал бы себя так комфортно, если бы не удаление Гарсии. Однако есть подозрение, что даже с Эриком на поле у "Барселоны" были бы проблемы. Тизер в виде первых 10 минут говорит именно об этом.

Плюс нельзя не сказать о кадровом аде "Барсы", который замылился из-за успехов на старте, но на самом деле никуда не делся. Вариантов на позицию атакующего полузащитника в центр достаточно: Ольмо, Педри, Гави, Фермин Лопес. Флик и Рафинью там пробовал, и вышло вполне удачно. А вот на позиции в центре пониже людей практически нет. Потому и играет неопытный Марк Касадо. Потому и выходит опорником номинальный центральный защитник Эрик Гарсия.

Финты "Барселоны" с изгнанием Гюндогана, непродлением Серхи Роберто, отзаявкой Кристенсена и отсутствием трансферов на позицию "шесть/восемь" наверняка ещё не раз аукнутся. Да, клуб рассчитывал на Марка Берналя, и очень досадно, что талантливый парень так быстро и так надолго сломался. Но всё же клубу с большими амбициями - а "Барса" по-прежнему себя к таким причисляет - непозволительно так сильно зависеть от 17-летнего игрока, который до этого сезона не играл за основной состав.

Флик так здорово начал, что замаскировал жирные "косяки" барселонского руководства. Даже могло возникнуть ощущение, что на самом деле у клуба всё не так плохо. Но такое моментами бывало и при Хави. И неизменно начинали звучать лозунги, что "Барса" вернулась. Вот сейчас - точно вернулась! И она действительно всякий раз возвращалась. Только не на те вершины, где её хотят видеть болельщики. А в яму, из которой и звучали крики о возвращении в топ. В яму, где клуб сидит последние годы и откуда периодически протягивает разные конечности — примерно как Ума Турман во второй части "Убить Билла".

Команда Флика очаровательна, но очень сыра. Для успеха на длинной дистанции ей необходимо усиление. А ещё ей многому предстоит научиться. В Монако "Барселона" получила важный урок. Ей показали, что не всё будет даваться легко. На лёгких ногах и кураже, когда можно без оглядки бежать в атаку, далеко не продвинешься. Так можно прибивать "Вальядолиды" и "Жироны" (образца этого сезона, не прошлого), но в больших матчах так не добиться успеха. На дистанции - точно.

Игра с "Монако" - лишь 1-й тур Лиги чемпионов, не надо её переоценивать. "Барса" обязательно наберёт свои очки и выйдет в плей-офф. Неизвестно, с какого места, но выйдет, в этом нет сомнений. И тем не менее игра с "Монако" - это тизер больших матчей, которые будут у "Барселоны" впереди. И в гостях у команды Головина каталонцы получили очень важный и полезный щелчок по носу.

"Монако" отрезвил "Барселону" после пяти побед на старте и вернул ей чувство опасности. Этому чувству нельзя давать доминировать, но и заглушать его тоже нельзя. Его наличие всё время держит в тонусе и не даёт расслабиться. Для будущих успехов "Барселоне" очень важно сохранить это чувство.

İdman.biz