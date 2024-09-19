Криштиану Роналду ранее играл против команд Пиоли

Саудовский «Аль-Наср», где играет Криштиану Роналду, будет тренировать Стефано Пиоли. Итальянский специалист большую часть карьеры провел в «Милане» (2019-2024) и с этим клубом выиграл Серию А в 2022 году.

İdman.biz сообщает, что Криштиану Роналду ранее не выступал под руководством Пиоли, но играл против его команд. В 2018 году португальская суперзвезда, выступая за "Ювентус", забил гол в победном матче с «Фиорентиной» (3:0), который тренировал Пиоли.

В 2019-2021 годах в противостоянии «Ювентуса» и «Милана» команды Криштиану Роналду и Пиоли одержали по 2 победы, а еще две игры завершились вничью.

Особенно запомнился матч, состоявшийся в Милане в июле 2020 года. Хотя Криштиану Роналду на 53-й минуте матча сделал счет 0:2, хозяева поля за оставшееся время забив четыре гола, одержали волевую победу со счетом 4:2.

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