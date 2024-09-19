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Давид Вилья отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Мировой футбол
Новости
19 Сентября 2024 09:00
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Давид Вилья отреагировал на сравнения Ямаля с Месси

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отреагировал на сравнения 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с аргентинцем Лионелем Месси.

«Ламин - особенный игрок, он уникален, мы не видели ничего подобного раньше. Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я много раз говорил, что сравнивать игроков с Месси - ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе…

Его нельзя сравнивать с Месси, потому что Лионель отличается от всех. Но то, что делает этот парень, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел», - приводит слова Вильи Marca.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля в € 120 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в пяти матчах за клуб во всех турнирах, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение Ямаля с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2026 года.

İdman.biz

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