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Клубы Премьер-лиге требуют более сурового наказания для "Манчестер Сити"

Мировой футбол
Новости
17 Сентября 2024 13:41
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Клубы Премьер-лиге требуют более сурового наказания для "Манчестер Сити"

Действующего чемпиона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей.

İdman.biz сообщает, что судебные разбирательства по делу клуба начались вчера и в процессе рассматриваются 115 предположительно допущенных им нарушений закона.

На повестке дня стоит вопрос о финансовых санкциях и даже исключении из Премьер-лиги.

Клубы Премьер-лиги требуют ужесточения наказания для "Манчестер Сити". Они считают, что возможное снятие очков не будет достаточно серьезным наказанием для клуба за нарушения. В качестве альтернативного наказания они предложили несколько сезонов подряд снимать очки с команды Пепа Гвардиолы.

Отметим, что на данный момент «Манчестер Сити» является лидером Премьер-лиги с максимальным количеством очков после 4-х туров.

İdman.biz

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