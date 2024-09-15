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1 гол в лондонском дерби

Мировой футбол
Новости
15 Сентября 2024 21:49
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1 гол в лондонском дерби

Завершился четвертый тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что сегодняшние игры прошли с преимуществом гостей.

«Арсенал» был гостем «Тоттенхэма» в лондонском дерби. «Канониры» одержали победу с минимальным счетом. Габриэль забил единственный мяч своей команды на 64-й минуте.

«Ньюкасл» заработал 3 очка благодаря настойчивости в игре против «Вулверхэмптона».

Английская Премьер-лига
IV тур
14 сентября
«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3
«Брайтон» – «Ипсвич» – 0:0
«Кристал Пэлас» – «Лестер» – 2:2
«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 1:1
«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 0:1
«Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 2:1
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:2
«Борнмут» — «Челси» — 0:1

15 сентября
«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:2

İdman.biz

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