1 гол в лондонском дерби

Завершился четвертый тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что сегодняшние игры прошли с преимуществом гостей.

«Арсенал» был гостем «Тоттенхэма» в лондонском дерби. «Канониры» одержали победу с минимальным счетом. Габриэль забил единственный мяч своей команды на 64-й минуте.

«Ньюкасл» заработал 3 очка благодаря настойчивости в игре против «Вулверхэмптона».

Английская Премьер-лига

IV тур

14 сентября

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3

«Брайтон» – «Ипсвич» – 0:0

«Кристал Пэлас» – «Лестер» – 2:2

«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 1:1

«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест» — 0:1

«Манчестер Сити» — «Брентфорд» — 2:1

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 3:2

«Борнмут» — «Челси» — 0:1

15 сентября

«Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:2

İdman.biz