"Галатасарай" забил пять безответных голов на выезде

Сегодня в турецкой Суперлиге состоялись 4 игры V тура.
Как сообщает İdman.biz, «Галатасарай» сыграл с «Ризеспором». «Красно-желтые» разгромили хозяев поля с разгромным счетом (5:0).
Турецкая Суперлига
V тур
14 сентября
«Самсунспор» – «Коньяспор» – 0:1
«Сивасспор» – «Газиантеп» – 3:2
«Бодрумспор» – «Башакшехир» – 0:1
«Галатасарай» – «Ризеспор» – 5:0
15 сентября
«Касымпаша» — «Фенербахче».
«Кайсериспор» — «Эюпспор»
«Аланьяспор» — «Хатайспор»
«Трабзонспор» – «Бешикташ»
16 сентября
«Антальяспор» — «Адана Демирспор»
İdman.biz