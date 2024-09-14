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"Галатасарай" забил пять безответных голов на выезде

Мировой футбол
Новости
14 Сентября 2024 23:01
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"Галатасарай" забил пять безответных голов на выезде

Сегодня в турецкой Суперлиге состоялись 4 игры V тура.

Как сообщает İdman.biz, «Галатасарай» сыграл с «Ризеспором». «Красно-желтые» разгромили хозяев поля с разгромным счетом (5:0).

Турецкая Суперлига
V тур
14 сентября
«Самсунспор» – «Коньяспор» – 0:1
«Сивасспор» – «Газиантеп» – 3:2
«Бодрумспор» – «Башакшехир» – 0:1
«Галатасарай» – «Ризеспор» – 5:0

15 сентября
«Касымпаша» — «Фенербахче».
«Кайсериспор» — «Эюпспор»
«Аланьяспор» — «Хатайспор»
«Трабзонспор» – «Бешикташ»

16 сентября
«Антальяспор» — «Адана Демирспор»

İdman.biz

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