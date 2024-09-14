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Разгром от "Баварии"

Мировой футбол
Новости
14 Сентября 2024 22:48
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Разгром от "Баварии"

Состоялись очередные игры III тура немецкой Бундеслиги.

İdman.biz сообщает, что «Хоффенхайм» проиграл «Байеру» со счетом 1:4.

«Бавария» в гостях разгромила «Хольштайн Киль» со счетом 6:1.

Бундеслига
III тур
13 сентября
«Боруссия» Н – «Хайденхайм» – 4:2

14 сентября
«Боруссия» М – «Штутгарт» – 1:3
«Фрайбург» – «Бохум» – 2:1
«Хоффенхайм» — «Байер» — 1:4
«Лейпциг» – «Унион Берлин» – 0:0
«Вольфсбург» – «Айнтрахт» – 1:2
«Хольштайн Киль» — «Бавария» 1:6

15 сентября
«Аугсбург» – «Санкт-Паули»
«Майнц» — «Вердер»

İdman.biz

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