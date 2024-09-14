Футболиста, упавшего с балкона своего дома, поместили в реанимацию

Футболист сборной Саудовской Аравии и «Аш-Шабааб» Фахад Аль-Муваллад выпал с балкона второго этажа своего дома в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

İdman.biz сообщает, что после инцидента футболист, получивший многочисленные переломы, был немедленно доставлен в больницу. Его сразу поместили в реанимацию.

Сообщается, что во время инцидента рядом с Фахадом никого не было. В настоящее время проверяются видеозаписи, записанные с уличных и домашних камер, для установления причины происшествия.

Аль-Муваллад недавно играл за Саудовскую Аравию в отборочных матчах чемпионата мира против Индонезии и Китая.

Отметим, что нападающий «Аш-Шабаба» провел в составе сборной 74 матча и забил 17 голов.

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