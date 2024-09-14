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"Реал" заинтересовался им после "Барселоны"

Мировой футбол
Новости
14 Сентября 2024 21:20
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"Реал" заинтересовался им после "Барселоны"

"Реал" интересуется форвардом клуба "Атлетика" Нико Уильямсом.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила испанская пресса.

Если Винисиус Джуниор или Родриго захочет покинуть команду, «Королевский клуб» считает 22-летнего испанца идеальным вариантом.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 4 игры на клубном уровне, но ничем не отличился. Нико, чемпион ЕВРО-2024, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 6 матчах. После этого его имя стало ассоциироваться с «Барселоной».

Отметим, что портал Transfermarkt оценил стоимость Уильямса в 70 миллионов евро.

İdman.biz

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