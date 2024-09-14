6 голов в матче Бундеслиги

Стартовал третий тур немецкой Бундеслиги.
İdman.biz сообщает, что «Боруссия» встречалась с «Хайденхаймом».
В игре в Дортмунде доминировали хозяева поля. Команда Нури Шахина выиграла со счетом 4:2. Победа вывела «Боруссию» в лидеры, а гости понесли первую потерю очков.
Бундеслига
III тур
13 сентября
«Боруссия» Н – «Хайденхайм» – 4:2
14 сентября
«Боруссия» М – «Штутгарт»
«Фрайбург» — «Бохум»
«Хоффенхайм» — «Байер»
«Лейпциг» — «Унион Берлин»
«Вольфсбург» — «Айнтрахт»
«Хольштайн Киль» — «Бавария»
15 сентября
«Аугсбург» – «Санкт-Паули»
«Майнц» — «Вердер»
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