6 голов в матче Бундеслиги

Стартовал третий тур немецкой Бундеслиги.

İdman.biz сообщает, что «Боруссия» встречалась с «Хайденхаймом».

В игре в Дортмунде доминировали хозяева поля. Команда Нури Шахина выиграла со счетом 4:2. Победа вывела «Боруссию» в лидеры, а гости понесли первую потерю очков.

Бундеслига

III тур

13 сентября

«Боруссия» Н – «Хайденхайм» – 4:2

14 сентября

«Боруссия» М – «Штутгарт»

«Фрайбург» — «Бохум»

«Хоффенхайм» — «Байер»

«Лейпциг» — «Унион Берлин»

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»

«Хольштайн Киль» — «Бавария»

15 сентября

«Аугсбург» – «Санкт-Паули»

«Майнц» — «Вердер»

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