Ямаль рассказал, как относится к сравнениям с Месси

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о сравнениях с бывшим игроком сине-гранатовых 37-летним аргентинцем Лионелем Месси.

"Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно", - сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.

Воспитанник "Барселоны" Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и девяти месяцев. В сентябре 2023 года в возрасте 16 лет и одного полного месяца футболист дебютировал за сборную Испании, в составе которой летом 2024 года стал чемпионом Европы. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля в € 120 млн.

Лионель Месси завоевал в составе сине-гранатовых 35 трофеев, в том числе 10 национальных чемпионств и четыре Лиги чемпионов, стал чемпионом мира, восемь раз становился обладателем "Золотого мяча".

İdman.biz