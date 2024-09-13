14 Сентября 2024
RU

Ямаль рассказал, как относится к сравнениям с Месси

Мировой футбол
Новости
13 Сентября 2024 20:10
54
Ямаль рассказал, как относится к сравнениям с Месси

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", 17-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о сравнениях с бывшим игроком сине-гранатовых 37-летним аргентинцем Лионелем Месси.

"Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно", - сказал Ямаль в эфире El Hormiguero.

Воспитанник "Барселоны" Ламин Ямаль дебютировал за взрослую команду сине-гранатовых в апреле 2023 года в возрасте 15 лет и девяти месяцев. В сентябре 2023 года в возрасте 16 лет и одного полного месяца футболист дебютировал за сборную Испании, в составе которой летом 2024 года стал чемпионом Европы. Футбольно-аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 17-летнего атакующего полузащитника "Барселоны" Ламина Ямаля в € 120 млн.

Лионель Месси завоевал в составе сине-гранатовых 35 трофеев, в том числе 10 национальных чемпионств и четыре Лиги чемпионов, стал чемпионом мира, восемь раз становился обладателем "Золотого мяча".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Билет на матч с "Тоттенхэмом" для болельщиков "Карабаха" - 80 евро
13 Сентября 23:32
Футбол

Билет на матч с "Тоттенхэмом" для болельщиков "Карабаха" - 80 евро

Желающие поддержать агдамский клуб, могут купить ваучеры онлайн на сайте iTicket.az
"Реал" продлил контракт с Луниным
13 Сентября 19:22
Мировой футбол

"Реал" продлил контракт с Луниным

Срок нового контракта - до 30 июня 2030 года
Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год
13 Сентября 16:26
Мировой футбол

Первый турецкий футболист - претендент на "Золотой мяч" за последний 21 год

Лучший в Серии А по оценкам "SofaScore" в последних двух сезонах
9-летний контракт с "Челси"
13 Сентября 16:18
Мировой футбол

9-летний контракт с "Челси"

Клуб подписал новый контракт с центральным нападающим
Криштиану Роналду рассказал о кумирах своего детства
13 Сентября 15:09
Мировой футбол

Криштиану Роналду рассказал о кумирах своего детства

"Они оставили футболу наследие"
Четыре посредственных и один великий кандидат. Сборная Англии близка к новому Саутгейту
12 Сентября 23:45
Мировой футбол

Четыре посредственных и один великий кандидат. Сборная Англии близка к новому Саутгейту

Главные мазохисты мира сборных

Самое читаемое

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"
11 Сентября 14:52
Формула 1

Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"

"В Баку веселая трасса"
Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО
11 Сентября 16:31
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО

"Наши клубы и сборная добились успешных результатов на международной арене в результате проделанной федерацией работы и проведения чемпионата страны на высоком уровне"