Игрок "Интера" стал лучшим в серии А

Маркус Тюрам, нападающий сборной Франции и «Интера», был выбран лучшим игроком августа месяца в итальянской Серии А.

İdman.biz сообщает, что 27-летний форвард опередил Сауля Коко ("Торино"), Хвичу Кварацхелию ("Наполи"), Денниса Мана ("Парма"), Маттео Ретиги ("Аталанта") и Душана Влаховича ("Ювентус").

В августе Тюрам провел 3 игры в серии А. В этих матчах он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 7 очками.

Отметим, что контракт Тюрама с «Интером» рассчитан до лета 2028 года. Трансферная цена нападающего оценивается в 65 миллионов евро.

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