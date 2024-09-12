Четыре посредственных и один великий кандидат. Сборная Англии близка к новому Саутгейту

Главные мазохисты мира сборных.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

Бывший наставник сборной Англии решил взять паузу в карьере. Переводим на понятный всем язык: тренер Саутгейт никому не нужен. Вспомните историю Йоахима Лёва. Чемпион мира не фигурирует в списках кандидатов на пост ни в одном из грандов. Ни в «Барселону», ни в «Баварию» немца не позвали. Также никуда, кроме французских клубов, не заберут Дешама. Такова особенность карьеры тренеров сборных, которые пересидели на посту. Саутгейту стоило покинуть сборную Англии раньше. Оставил бы команде шанс на победу на Евро-2024. А сам мог после паузы возглавить «Эвертон» или «Вест Хэм». Нет смысла в кокетстве. Все понимают, что Гарет не подходит для работы в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуле». А самое обидное для англичан, что вместо Гарета предлагают пять спорных кандидатов. Причем самый лучший может подписать новый контракт с нынешним клубом. С него и начнем.

Пеп Гвардиола

Один из величайших тренеров в истории футбола. Тут оценка не вашего к нему отношения, а достижений и влияния на футбол. В лучших академиях мира детские команды выходят в атаку, как «Манчестер Сити». Гвардиола – законодатель мод. В том числе в АПЛ, где многие украли его фишки. Вот только англичанам надо осудить «Манчестер Сити» за финансовые махинации настолько аккуратно, чтобы Хосеп решил уйти. Если чемпионов накажут снятием 40 очков или отправят в Чемпионшип, то испанец продлит контракт из принципа. Гвардиола хочет отдохнуть от клубного футбола, переел его. Помнит год в Нью-Йорке с женой, ему та пауза очень понравилась. Сейчас отдыха не будет, если после «горожан» подхватит сборную Англии. Впереди ЧМ-2026. Но сам факт, что у «Трех львов» временный наставник, говорит о желании убедить именно Гвардиолу. Решение отложили, поскольку главный кандидат пока занят.

Фрэнк Лэмпард

Кто у Лэмпарда работает агентом? Пусть выдаст человеку премию. Насмешило попадание ужасного тренера и замечательного бывшего футболиста в этот список. «Гении» из числа английских футбольных чиновников считают Фрэнка подходящим для работы со сборной Англии. У него два плюса. У Лэмпарда высокий интеллект, для тренеров бывает полезным. Также Фрэнк знаменитый бывший игрок, есть авторитет среди футболистов. На этом козыри заканчиваются. Лэмпард не умеет работать под давлением, замыкается и не может реагировать так круто, как Анчелотти или Гвардиола. Срывается на игроков, слишком неопытный человек. У Лэмпарда слабая тактическая подготовка. Его команды не играют красиво. У него много свежих неудач. Брать такого тренера в сборную Англии – гарантировать неудачу на чемпионате мира, где британцы среди фаворитов.

Грэм Поттер

Не только Эрик тен Хаг – не Гарри Поттер, но и Грэм тоже не юный волшебник, который заставит сборную Англии выиграть в важном финале. Поттер провалился в «Челси», не умеет работать с капризными звездами. Видели заявку сборной Англии? Там таких половина. Грэм был на своем месте в «Брайтоне». Там футболистов подбирают с помощью компьютерной программы. В клубе толковые менеджеры. Даже 31-летний немец Хюрцелер неплохо стартовал с «чайками», где давно навели порядок. А у сборной Англии беспорядок в головах. Психологически не готовы к большим победам. У Поттера аналогичный минус. Не тренер для трофеев. Скорее ещё один Саутгейт, которого не назвать ужасным наставником. Но нулевая харизма и осторожность Гарета в итоге стали определяющими факторами в плей-офф крупных турниров. Назначение Поттера на пост главного в сборной Англии станет приговором команде.

Эдди Хау

Молодой, толковый тренер. Но не великий мастер. Понятно, почему Хау в списке. Может уйти из «Ньюкасла», будет доступен для сборной Англии. У «сорок» были проблемы в управлении, разбежались сильные менеджеры. Трансферы не порадовали фанатов, которые ждут ещё одну попытку захода в Лигу чемпионов. Хау пробует сохранить надежду в сердцах футболистов, выиграл два матча из трех в АПЛ. Но если у «Ньюкасла» будут конфликты между людьми шейха и Хау, то 46-летний наставник уйдет. И вряд ли его стоит приглашать в сборную Англии. Нет авторитета. С яркостью личности тоже проблемы. А британцам точно нужен наставник, не похожий на сушеную рыбу по красноречивости и умению притягивать людей. Британские кандидаты сильно уступают Гвардиоле. Выбор в пользу любого из них – это автоматически отказ от сказочного претендента.

Ли Карсли

Хотя в Лиге наций начал с двух побед, Англия играет во втором дивизионе. Конечно, команда такого класса обыграет Ирландию и Финляндию. Ли неплохой наставник, в идеальном мире мог стать де ла Фуэнте для Англии. Но мир не идеален. К бывшему игроку сборной Ирландии прицепились, что не пел гимн про хранимого короля. Зато футболистам Карсли нравится. Вот только даже ставка на Гвардиолу опасная, не говоря о Ли. Хосеп не тренировал сборные. Идеального кандидата нет, поскольку все знают, что сборная Англии в списке главных неудачников мира сборных. Никогда не были чемпионами Европы, хотя титул есть у Греции, Дании и Чехословакии. А на чемпионате мира в Северной Америке им нужно везение для завоевания трофея.

Грустно будет, если английские чиновники выберут нелепую кандидатуру. Не хочется, чтобы Ли Карсли стал заложником требований. Сначала одобрят на постоянной основе, а потом предадут при первых неудачах на ЧМ-2026? Но нет шкалы оценки, на которой Лэмпард, Поттер, Хау и Карлси – выдающиеся тренеры. Даже их близкие не скажут, что Гвардиола хуже. А Клопп, как видите, со сборной Англии не хочет иметь ничего общего. Его нет среди основных кандидатов, загодя отказался. Щедрый Гвардиола допускал, что может возглавить сборную, но Хосеп скорее начнет водить за нос, а потом оставит Англию с парнем, который не отличается от Саутгейта по классу.

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