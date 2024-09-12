Артета остается

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета согласовал новый трехлетний контракт с клубом.

Как сообщает İdman.biz, предыдущий контракт 42-летнего тренера истекал в конце сезона, и его связывали с переходами в «Реал Мадрид» и «Барселону».

Однако Артета положил конец всем спекуляциям относительно своего будущего, договорившись с «Арсеналом», который позволит ему остаться в клубе до 2027 года.

Артета работает в «Арсенале» с декабря 2019 года и сыграл важную роль в изменении результатов команды за пять лет своего пребывания на посту тренера.

Испанец привел «Арсенал» к победе в Кубке Англии в 2020 году, в последних двух сезонах «канониры» занимали второе место в Премьер-лиге.

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