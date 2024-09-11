Новый рекорд Кейна

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, оформивший дубль в матче с Финляндией в Лиге наций, установил новый рекорд в составе своей сборной.

İdman.biz сообщает, что английский футболист забил свой 27-й гол в 35-м матче своей сборной на "Уэмбли".

Кейн может побить свой новый рекорд в следующем месяце. 10 октября сборная Англии примет дома греков.

Отметим, что нападающий, сыгравший свой 100-й матч за сборную, на данный момент поучаствовал в 85 голах своей команды. Он забил 68 голов и сделал 17 передач.

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