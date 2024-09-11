12 Сентября 2024
RU

Аргентинские тренеры пользуются большим спросом

Мировой футбол
Новости
11 Сентября 2024 18:24
100
Аргентинские тренеры пользуются большим спросом

Маурисио Почеттино, покинувший «Челси» в мае текущего года, впервые в карьере назначен главным тренером сборной. 52-летний специалист будет работать в команде США. Отметим, что в бытность футболистом он провел 20 матчей (1999-2002 годы, 2 гола) за сборную Аргентины.

Как сообщает İdman.biz, таким образом число аргентинских специалистов, которые сейчас тренируют национальные сборные, достигло 10. Семеро из них работают в сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) - это Аргентина (Лионель Скалони), Чили (Рикардо Гарека), Колумбия (Нестор Лоренцо), Венесуэла (Фернандо Батиста), Уругвай (Марсело Бьелса), в августе к ним присоединились также Эквадор (Себастьян Бекказе) и Парагвай (Густаво Альфаро).

Что касается других континентов, то сборными Камбоджи (Феликс Далмас) и Доминиканской Республики (Марсело Невелефф) также руководят аргентинские тренеры.

Расим

İdman.biz

Новости по теме

Дебаты завершены в пользу неудачника. Финалист Лиги чемпионов возглавил странную команду США
11 Сентября 23:01
Мировой футбол

Дебаты завершены в пользу неудачника. Финалист Лиги чемпионов возглавил странную команду США

Боятся провала на ЧМ-2026

Лига чемпионов: Объявлена ​​программа первого тура
11 Сентября 22:32
Мировой футбол

Лига чемпионов: Объявлена ​​программа первого тура

Игры охватят 3 дня
Бразилия на футбольном дне впервые за 100 лет. Но тренер уверен, что сыграют в финале ЧМ-2026
11 Сентября 21:12
Мировой футбол

Бразилия на футбольном дне впервые за 100 лет. Но тренер уверен, что сыграют в финале ЧМ-2026

У Бразилии четыре поражения в восьми матчах отбора
Новый рекорд Кейна
11 Сентября 20:43
Мировой футбол

Новый рекорд Кейна

Кейн может побить свой новый рекорд в следующем месяце
Вратарь сбежал из своей страны, переплыв реку
11 Сентября 12:10
Мировой футбол

Вратарь сбежал из своей страны, переплыв реку

Голкипер отказался комментировать эту информацию
ФИФА может расширить чемпионат мира до 48 команд
11 Сентября 10:12
Мировой футбол

ФИФА может расширить чемпионат мира до 48 команд

В ФИФА обсуждают эту возможность

Самое читаемое

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
10 Сентября 20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО
9 Сентября 11:00
Другие

Состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников - ФОТО

За церемонией открытия на стадионе наблюдали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов и министр юстиции Фарид Ахмедов
Наши чемпионы на родине - ВИДЕО
10 Сентября 06:41
Дзюдо

Наши чемпионы на родине - ВИДЕО

Сборная Азербайджана, занявшая первое место в командном зачете на молодежном чемпионате Европы по дзюдо в Таллинне (Эстония), вернулась на родину
"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"
9 Сентября 18:16
Азербайджанский футбол

"Карабах" в симуляторе "EAFC 25"

Планируется, что игра станет доступна геймерам по всему миру 27 сентября этого года