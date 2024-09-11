Аргентинские тренеры пользуются большим спросом

Маурисио Почеттино, покинувший «Челси» в мае текущего года, впервые в карьере назначен главным тренером сборной. 52-летний специалист будет работать в команде США. Отметим, что в бытность футболистом он провел 20 матчей (1999-2002 годы, 2 гола) за сборную Аргентины.

Как сообщает İdman.biz, таким образом число аргентинских специалистов, которые сейчас тренируют национальные сборные, достигло 10. Семеро из них работают в сборных Южной Америки (КОНМЕБОЛ) - это Аргентина (Лионель Скалони), Чили (Рикардо Гарека), Колумбия (Нестор Лоренцо), Венесуэла (Фернандо Батиста), Уругвай (Марсело Бьелса), в августе к ним присоединились также Эквадор (Себастьян Бекказе) и Парагвай (Густаво Альфаро).

Что касается других континентов, то сборными Камбоджи (Феликс Далмас) и Доминиканской Республики (Марсело Невелефф) также руководят аргентинские тренеры.

Расим

İdman.biz