10 Сентября 2024
RU

Хет-трик Керема принес победу Турции

Мировой футбол
Новости
10 Сентября 2024 09:00
50
Хет-трик Керема принес победу Турции

Состоялись очередные матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что сборная Турции провела свой очередной матч.

Братская страна дома сыграла с Исландией. Сборная Турции выиграла игру со счетом 3:1. Керем Актюркоглу оформил хет-трик.

Франция, проигравшая в первом туре, обыграла Бельгию в родных пенатах. Италия выиграла у Израиля со счетом 2:1.

Лига наций УЕФА
9 сентября
Лига A
2-я группа
22:45 Франция – Бельгия – 2:0
22:45 Израиль – Италия – 1:2

Турнирное положение: Италия – 6, Франция – 3, Бельгия – 3, Израиль – 0 очков.

Лига B
3-я группа
22:45 Норвегия – Австрия – 2:1
22:45 Словения – Казахстан – 3:0

Турнирное положение: Словения – 4, Норвегия – 4, Австрия – 1, Казахстан – 1 очко.

4-я группа
22:45 Турция – Исландия – 3:1
22:45 Черногория – Уэльс – 1:2

Турнирное положение: Турция – 4, Уэльс – 4, Исландия – 3, Черногория – 0 очков.

Лига С
2-я группа
20:00 Кипр – Косово – 0:4
22:45 Румыния – Литва – 3:1

Турнирное положение: Румыния – 6, Косово – 3, Кипр – 3, Литва – 0 очков.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо
21:47
Мировой футбол

В Нидерландах - конфликт на конфликте. Тренер сцепился с игроком, в команде напряжённо

Хорошо, что до большого турнира далеко
Чешский клуб обогнал "Реал"
16:22
Мировой футбол

Чешский клуб обогнал "Реал"

Клуб лидирует с 48,5 очка
Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?
15:51
Мировой футбол

Сколько хет-триков на счету Керема в "Галатасарае"?

Это не первый хет-трик в карьере 25-летнего вингера
Стало известно время возвращения Неймара
15:20
Мировой футбол

Стало известно время возвращения Неймара

32-летний футболист находится на лечении с октября прошлого года после травмы, которую он получил во время игры за сборную Бразилии
Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии
14:40
Мировой футбол

Лига наций УЕФА: Нидерланды против Германии

Сегодня во II туре Лиги наций УЕФА состоится 9 игр
38 футболистов дисквалифицированы пожизненно
14:11
Мировой футбол

38 футболистов дисквалифицированы пожизненно

Расследовано 120 матчей с участием 41 футбольного клуба

Самое читаемое

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО
8 Сентября 17:42
Дзюдо

Азербайджан победил Францию в финале командного ЧЕ - ФОТО

Сегодня в Таллине (Эстония) прошел командный чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров
Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО
8 Сентября 21:54
Азербайджанский футбол

Азербайджан проиграл, пропустив 2 гола за 4 минуты - ВИДЕО

Сборная Азербайджана провела свою вторую игру в Лиге наций УЕФА
ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль
7 Сентября 22:13
Борьба

ЧМ: Хетаг Карсанов завоевал серебряную медаль

Продолжается Чемпионат мира по борьбе U20, проходящий в испанском Понтеведра
"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."
8 Сентября 09:00
Азербайджанский футбол

"Если бы Азербайджан правильно реализовал пенальти..."

"Сборная Азербайджана очень опасна во время контратак"