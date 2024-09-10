Хет-трик Керема принес победу Турции

Состоялись очередные матчи 2-го тура Лиги наций УЕФА.
İdman.biz сообщает, что сборная Турции провела свой очередной матч.
Братская страна дома сыграла с Исландией. Сборная Турции выиграла игру со счетом 3:1. Керем Актюркоглу оформил хет-трик.
Франция, проигравшая в первом туре, обыграла Бельгию в родных пенатах. Италия выиграла у Израиля со счетом 2:1.
Лига наций УЕФА
9 сентября
Лига A
2-я группа
22:45 Франция – Бельгия – 2:0
22:45 Израиль – Италия – 1:2
Турнирное положение: Италия – 6, Франция – 3, Бельгия – 3, Израиль – 0 очков.
Лига B
3-я группа
22:45 Норвегия – Австрия – 2:1
22:45 Словения – Казахстан – 3:0
Турнирное положение: Словения – 4, Норвегия – 4, Австрия – 1, Казахстан – 1 очко.
4-я группа
22:45 Турция – Исландия – 3:1
22:45 Черногория – Уэльс – 1:2
Турнирное положение: Турция – 4, Уэльс – 4, Исландия – 3, Черногория – 0 очков.
Лига С
2-я группа
20:00 Кипр – Косово – 0:4
22:45 Румыния – Литва – 3:1
Турнирное положение: Румыния – 6, Косово – 3, Кипр – 3, Литва – 0 очков.
İdman.biz