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Стало известно, при каком условии "Реал" может приобрести Холанда

Мировой футбол
Новости
9 Сентября 2024 19:27
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Стало известно, при каком условии "Реал" может приобрести Холанда

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду в следующее межсезонье.

Как сообщает Defensa Central, сам норвежский футболист хотел бы поиграть за "Реал". Отмечается, что мадридский клуб может подписать игрока при одном условии - если из клуба уйдёт кто-то из пары бразильских вингеров Винисиус Жуниор - Родриго. "Сливочные" уже представляют свою линию атаки с Мбаппе на фланге и Холандом на острие.

Холанд выступает в составе "горожан" с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл три матча в АПЛ, где забил семь голов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

İdman.biz

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