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"Ему пора закончить играть в футбол!" Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе

Мировой футбол
Новости
9 Сентября 2024 20:25
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"Ему пора закончить играть в футбол!" Во Франции раскритиковали Килиана Мбаппе

Французский журналист Даниэль Риоло жёстко раскритиковал нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по мнению эксперта, форвард пренебрежительно относится к окружающим людям и болельщикам сборной Франции. Ранее Мбаппе заявлял, что не обращает внимания на критику и мнение болельщиков.

"У этого человека отвратительное отношение [к окружающим]. Он либо врёт, либо правда глупый. Он не имеет права говорить, что ему безразлично мнение людей… Если Мбаппе так правда считает, то ему нужно прекратить играть в футбол! Ведь на стадионе полно людей, которые приходят испытывать эмоции.

В сборной Франции ты не можешь вести себя как избалованный и презрительный человек, в то время как с испанскими СМИ происходят улыбки и подмигивания", - приводит слова Риоло RMC Sport.

İdman.biz

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