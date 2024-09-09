Этого от главного тренера никто не ожидал... - ВИДЕО

Интересный случай произошел в 6-м дивизионе Италии.

İdman.biz сообщает, что в матче «Понтассеве» - «Суббиано» главный тренер гостей Андреа Бенедетти шокировал зрителей.

Главный тренер вышел на поле во время атаки соперника и повалил игрока «Понтассеве» на землю. После этого Андреа поднял руки вверх и извинился, но это его не спасло. Судья показал наставнику красную карточку и удалил его из технической зоны.

После инцидента болельщики потребовали пожизненной дисквалификации 54-летнего тренера.

Отметим, что Андреа Бенедетти работал помощником тренера в "Фиорентине" в 2008-2011 годах.

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