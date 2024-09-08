Грузия сделала то, чего не смогла на Евро. Топ-матч от Хвичи!

Чехия получила четыре и по делу проиграла.

В середине июня Грузия и Чехия зарубились во 2-м туре Евро-2024. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», именно тогда вся Европа заговорила о чудесных спасениях Георгия Мамардашвили. 23-летний голкипер в первом тайме тащил всё. А потом его купил «Ливерпуль», пусть и сразу отдал в аренду в «Валенсию». Та встреча завершилась ничьей — 1:1. И многие ожидали, что именно чехи в итоге заскочат в плей-офф турнира. Но этого не случилось. В 3-м туре грузины победили португальцев и установили историческое для себя достижение. А команда Ивана Гашека провалилась — четвёртое место в группе. Такого не ожидал никто.

Спустя несколько месяцев — новая встреча. Уже в Лиге наций. Но герои у обеих команд — те же. Грузины разве что потеряли Соломона Кверквелию. Удивительно, но после качественного Евро он так и не нашёл себе новый клуб. Так что пока без сборной.

Лига наций УЕФА. Лига В. Группа 1. 1-й тур

07 сентября 2024, суббота. 20:00

Грузия - Чехия - 4:1

1:0 Кварацхелия – 33' 2:0 Чакветадзе – 53' 3:0 Микаутадзе – 63' 4:0 Кочорашвили – 66' 4:1 Калвах – 80'

В отличие от Евро-2024, здесь сборная Грузии не считалась аутсайдером. Хотя бы из-за статистики: с ноября 2021 года у них только одно поражение в 12 матчах на своём поле. И то от Испании. Тоже определённый символизм. А вот у Чехии были проблемы, в том числе кадровые. Вылетели несколько защитников, поэтому тренеру пришлось экспериментировать в этой зоне.

В начале матча показалось, что эта история никак не сказалась на команде. Чехия завладела мячом и территориальным преимуществом. Всё шло по немецкому сценарию: к 15-й минуте они могли забивать дважды — моменты поочерёдно были у Шика и Крейчи. Где-то не хватало точности, где-то тащил вратарь. Только к середине тайма грузины освоились на своём поле. Да, они по-прежнему играли вторым номером, но хоть что-то получалось создавать впереди. Сначала неплохо бил Кочорашвили, но мяч прошёл рядом со штангой.

А на 32-й минуте новая атака привела к рывку Хвичи в штрафную, где его сбил Крейчи. К мячу подошёл сам Кварацхелия и на паузе элегантно поймал голкипера.

Всё это снова вернуло к Евро-2024. Ведь грузины там тоже первыми забили с пенальти. Правда, отличился Микаутадзе. Но чехи во второй части тайма словно потерялись. И не знали, что делать против элегантной и уверенной игры соперника. После пропущенного гола они не нашли чем ответить. И просто ждали перерыва.

Гашек сделал несколько замен в надежде на возвращение той игры, которая была вначале. Но грузины были против. Второй тайм они начали куда увереннее, чем первый, и продолжили куражиться. А главное — быстро забили второй. Хвича отдал передачу на Чакветадзе, тот как от стоячих убежал от защитников и переиграл Коваржа.

Это было уже серьёзно. Может, хотя бы второй гол мог встряхнуть сборную Чехии? Нисколько. Они всё ещё не понимали, как им действовать. И, пока пытались наладить системную игру, пропустили третий. Но это ошибка того же Крейчи, который забыл про Микаутадзе в штрафной. Мяч долетел до нападающего после навеса, дальше был вопрос техники. С этим у него всё в порядке.

Через пару минут — четвёртый гол. Это уже деклассирование. Снова Хвича здорово сместился в центр, отдал на Чакветадзе, который закинул в штрафную. А там навесом воспользовался Кочорашвили.

Конечно, от этого матча ожидали разного, но точно не разгрома. Ведь изначально грузины не были явными фаворитами. Гол престижа чехи забить всё-таки смогли, но это уже ничего не значило.

Грузия сверхуверенно начала свой путь в Лиге B. Во вторник она сыграет в гостях с крепкой Албанией. Ещё в их квартете Украина. Но с такой игрой команду Саньоля вряд ли кто-то сможет остановить.

İdman.biz