Германия и Нидерланды забили по пять голов

Завершился первый тур Лиги наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что Германия одержала крупную победу на своем поле.

«Бундестим» забил 5 безответных мячей в ворота Венгрии. Нидерланды были сильнее Боснии и Герцеговины. «Оранжевые» забили 5 раз, гости – 2.

Лига наций УЕФА

7 сентября

Лига А

3-я группа

Германия – Венгрия – 5:0

Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2

Лига B

1-я группа

Грузия – Чехия – 4:1

Украина – Албания – 1:2

2-я группа

Ирландия – Англия – 0:2

Греция – Финляндия – 3:0

Лига С

4-я группа

Фарерские острова – Северная Македония – 1:1

Армения – Латвия – 4:1

Лига D

2-я группа

Молдова – Мальта – 2:0

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