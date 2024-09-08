Германия и Нидерланды забили по пять голов

Завершился первый тур Лиги наций УЕФА.
İdman.biz сообщает, что Германия одержала крупную победу на своем поле.
«Бундестим» забил 5 безответных мячей в ворота Венгрии. Нидерланды были сильнее Боснии и Герцеговины. «Оранжевые» забили 5 раз, гости – 2.
Лига наций УЕФА
7 сентября
Лига А
3-я группа
Германия – Венгрия – 5:0
Нидерланды – Босния и Герцеговина – 5:2
Лига B
1-я группа
Грузия – Чехия – 4:1
Украина – Албания – 1:2
2-я группа
Ирландия – Англия – 0:2
Греция – Финляндия – 3:0
Лига С
4-я группа
Фарерские острова – Северная Македония – 1:1
Армения – Латвия – 4:1
Лига D
2-я группа
Молдова – Мальта – 2:0
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