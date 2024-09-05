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"Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой"

Мировой футбол
Новости
5 Сентября 2024 20:04
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"Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем розыгрыше Лиги наций УЕФА. Испанцы сыграют в группе 4 Лиги А. Соперниками команды де ла Фуэнте будут Швейцария, Сербия и Дании. Сегодня, 5 сентября, сборная Испании стартует в турнире матчем с Сербией. Начало игры - в 22:45.

«Когда на первой командной встрече говорили о целях, то решили стать великой командой. Считаю, что мы двигаемся в верном направлении. Мы хотим прогрессировать, хотим показывать более быстрый футбол, создавать больше моментов и при этом надёжнее играть в обороне. Уверен, наша команда - одна из лучших в мире.

Но всегда есть к чему стремиться. Мы скромны и понимаем, что между победой и поражением - тонкая грань. При этом мы подходим к новому турниру с твёрдой верой в то, что сможем снова завоевать трофей», - приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

İdman.biz

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