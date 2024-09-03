У "Сити" и "Арсенала" есть скрытый соперник. Страдали весь сезон от травм - теперь снова в топ-форме

Хау оправдывает доверие.

İdman.biz представляет статью со ссылкой на soccer.ru.

«Юнайтед», несмотря на проблемное управление, до сих пор причисляют к топ-клубам, «Арсенал» преодолел кризис и в этом статусе заиграл новыми красками. «Ман Сити» – относительно молодой топ-клуб, но уже с достижениями. «Астон Вилла» только встала на этот путь (но по амбициям на рынке стремится соответствовать статусу). Есть ещё одна команда, которая из середняка в гранды перешла недавно. «Ньюкасл» с Эдди Хоу успел вернуться в ЛЧ и провалиться, не оправдав фанатских ожиданий. Сейчас хотят вернуться на взятую высоту.

Провели сезон в зоне турбулентности

Сезон АПЛ-22/23 стал для «сорок» самым успешным с начала нулевых – коллектив Эдди Хау вернулся в Лигу чемпионов. И даже боролся за медали – в последний момент уступил третью строчку МЮ. При том, что клуб радовал грамотным менеджментом (благодаря нему рванули с 11-й строчки на четвёртую за год), от следующего сезона ждали новых достижений.

На деле «сороки» оказались в пекле без должной подготовки. Посыпалась череда травм, тренер остался без лидера стартового состава и был вынужден тасовать сочетания. Между тем и в АПЛ к «Ньюкаслу» стали относиться по-другому, и в Лиге чемпионов досталась «группа смерти» («Пари Сен-Жермен», «Милан», дортмундская «Боруссия»).

Большую часть сезона «сорок» штормило. С шестой строчки они ударились о 10-11-ю, затем поднимались до седьмой в надежде на еврокубки. На фоне осечек с «Юнайтед» (2:3) и «Брайтоном» (1:1) команда пропустила «Челси» на шестое место.

Не идут путём МЮ и «Челси»

Всё же за «Ньюкаслом» пока остаётся образ толстосумов – а у таких клубов обычно модель поведения после провала предсказуема: уволить тренера или закупиться новичками. Иногда и то, и другое.

И в этом плане показательна разница между «Ньюкаслом», «Челси» и «Юнайтед». Для всех предыдущий сезон сложился по одному и тому же шаблону – невнятная игра, место за пределами топ-5 (у манкунианцев с «сороками» – ещё и травмы). «Челси» летом уже по привычке наводил шороху на рынке. Закупился на 238 млн евро, невообразимо раздул вратарскую бригаду. Плюс сменил тренера – при том, что Почеттино сумел навести порядок. Ничего нового.

В МЮ решили довериться тен Хагу – но от контрольной закупки также не отказались. При том, что клуб взял курс на оптимизацию расходов (надоело считаться денежным мешком), на рынке оставили больше 200 миллионов. Среди новичков – защитники Мазрауи, Йоро, де Лигт, опорник Угарте и форвард Зиркзее.

«Ньюкасл» предпочёл другой путь. По рыночным затратам клуб – в компании «Ливерпуля» и «Ман Сити», которые потратили меньше всех в АПЛ на подписания. «Горожане» вложили 25 миллионов, «красные» – 42. «Сороки» потратили 68,2 млн евро.

Ощутимая потеря

Ограничились точечным усилением – помня о бедствии во вратарской бригаде, взяли Одиссеаса Влаходимоса из «Ноттингема». Также приобрели форварда Осулу на перспективу и выкупили левого защитника Холла у «Челси». Возможно, «сороки» просто решили действовать на рынке осторожно.

Но частично пассивность вполне можно связать с перестановками в менеджменте. Творцом «Ньюкасла»-гранда был Дэн Эшуорт. Спортивный директор способствовал усилению клуба таким образом, чтобы новички максимально быстро принимали идеи Хау. Функционер доверился Эдди, когда команда столкнулась с проблемами после попадания в ЛЧ – всё же слухов об отставке менеджера было минимум.

Дэн был крайне важен для «сорок» – поэтому даже когда на него вышел «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» с боем пытался сохранить специалиста. В итоге не удалось – теперь он выстраивает структуру «красных дьяволов». В короткой перспективе это, может, и не ударит по «Ньюкаслу». Но такую потерю они точно почувствуют позже.

Отличный старт, год без еврокубков

Но как раз манкунианцы и «Челси», которые тратили больше остальных в Премьер-Лиге, со старта нового сезона собирают новые порции критики – очки им даются трудно, команды идут за пределами топ-10. А «сороки», ограничившиеся парой подписаний, – среди преследователей «Ливерпуля» и «Ман Сити».

Подопечным Эдди Хау повезло с календарём чуть больше – не пришлось на старте встречаться с «Брайтоном» и «Ливерпулем», как МЮ. Или с «Сити» в первом же туре, как «Челси». Или с «Виллой» и «Брайтоном», как «Арсеналу». Серьёзная проверка случилась только в третьем туре – тогда «сороки» пересеклись с «Тоттенхэмом». Стартовали же матчем с дебютантами Премьер-Лиги – «Саутгемптоном». При не лучшей игре «Ньюкасл» всё же забрал три очка. А потом избежал поражения от «Борнмута» («вишни» отличились на 37-й минуте и медленно сводили игру к минимальной победе – но на 77-й включился Гордон).

«Шпоры» навязали сильнейшее сопротивление – и к 60-й минуте на табло горели 1:1. Лондонцев подвела нестабильность, с которой до сих пор ничего не может сделать Постекоглу. Снова в финальной 15-минутке «сороки» забили решающий мяч. Только на этот раз – победный.

«Ньюкасл» – всё ещё не образец уверенности. Но теперь команде хватает прочности, характера, класса, чтобы даже при такой игре добиваться результата. По ходу сезона «сороки» ещё наберут форму. И тогда станут серьёзным конкурентом в борьбе за топ-5. Команда уже боролась за медали – теперь нет отвлекающих факторов (еврокубки), но есть накопившийся опыт. К топ-3 команда куда ближе, чем те же «красные дьяволы» или «аристократы».

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