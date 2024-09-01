"Тоттенхэм" проиграл на выезде, "Манчестер Юнайтед" - дома

Завершился третий тур английской Премьер-лиги.
İdman.biz сообщает, что соперник "Карабаха" в Лиге Европы "Тоттенхэм" проиграл на выезде.
Лондонский клуб был гостем «Ньюкасла». Хозяева поля победили со счетом 2:1.
«Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем» в центральном матче тура. Игроки «Ливерпуля» одержали победу, забив 3 безответных гола на поле соперника.
После 3 туров "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" возглавляют турнирную таблицу с 9 очками.
Английская Премьер-лига
III тур
31 августа
«Арсенал» — «Брайтон» — 1:1
«Брентфорд» — «Саутгемптон» — 3:1
«Эвертон» — «Борнмут» — 2:3
«Ипсвич» — «Фулхэм» — 1:1
«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:2
«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 1:1
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:3
1 сентября
«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:1
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3
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