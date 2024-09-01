2 Сентября 2024
RU

"Тоттенхэм" проиграл на выезде, "Манчестер Юнайтед" - дома

Мировой футбол
Новости
1 Сентября 2024 21:21
47
"Тоттенхэм" проиграл на выезде, "Манчестер Юнайтед" - дома

Завершился третий тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что соперник "Карабаха" в Лиге Европы "Тоттенхэм" проиграл на выезде.

Лондонский клуб был гостем «Ньюкасла». Хозяева поля победили со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем» в центральном матче тура. Игроки «Ливерпуля» одержали победу, забив 3 безответных гола на поле соперника.

После 3 туров "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" возглавляют турнирную таблицу с 9 очками.

Английская Премьер-лига

III тур

31 августа

«Арсенал» — «Брайтон» — 1:1
«Брентфорд» — «Саутгемптон» — 3:1
«Эвертон» — «Борнмут» — 2:3
«Ипсвич» — «Фулхэм» — 1:1
«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:2
«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 1:1
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:3

1 сентября

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:1
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:1.
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Секрет перехода Мбаппе и расплата за грехи грандов. Знаковые события трансферного лета-2024
1 Сентября 23:05
Мировой футбол

Секрет перехода Мбаппе и расплата за грехи грандов. Знаковые события трансферного лета-2024

Пришла осень - закрыли окно в топ-5
Рекорд XXI века от норвежского форварда
1 Сентября 19:53
Мировой футбол

Рекорд XXI века от норвежского форварда

Эрлинг Холанд забил 3 гола в ворота "Вест Хэма" в 3-м туре английской премьер-лиги и установил рекорд века в чемпионате
Объявлен состав ​​сборной
1 Сентября 19:03
Футбол

Объявлен состав ​​сборной

Главный тренер Самир Алиев включил в команду 25 игроков
"Мы обыграем "Карабах"
1 Сентября 17:53
Футбол

"Мы обыграем "Карабах"

Президент ФКСБ Джиджи Бекали оценил жеребьевку Лиги Европы
8-миллионное предложение "Спартака" за турецкоого футболиста
1 Сентября 16:58
Мировой футбол

8-миллионное предложение "Спартака" за турецкоого футболиста

Несмотря на трансфер за 15 миллионов прошлым летом, 27-летний футболист не может попасть в основной состав
Протест Леао и Эрнандеса
1 Сентября 16:19
Мировой футбол

Протест Леао и Эрнандеса

Два игрока "Милана" отказались слушать тактические указания тренера

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
30 Августа 15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"
30 Августа 17:21
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

"Все наши соперники - серьезные команды"