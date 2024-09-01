"Тоттенхэм" проиграл на выезде, "Манчестер Юнайтед" - дома

Завершился третий тур английской Премьер-лиги.

İdman.biz сообщает, что соперник "Карабаха" в Лиге Европы "Тоттенхэм" проиграл на выезде.

Лондонский клуб был гостем «Ньюкасла». Хозяева поля победили со счетом 2:1.

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем» в центральном матче тура. Игроки «Ливерпуля» одержали победу, забив 3 безответных гола на поле соперника.

После 3 туров "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" возглавляют турнирную таблицу с 9 очками.

Английская Премьер-лига

III тур

31 августа

«Арсенал» — «Брайтон» — 1:1

«Брентфорд» — «Саутгемптон» — 3:1

«Эвертон» — «Борнмут» — 2:3

«Ипсвич» — «Фулхэм» — 1:1

«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:2

«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 1:1

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити» — 1:3

1 сентября

«Челси» — «Кристал Пэлас» — 1:1

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:3

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