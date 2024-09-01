Рекорд XXI века от норвежского форварда

Эрлинг Холанд забил 3 гола в ворота «Вест Хэма» в 3-м туре английской премьер-лиги и установил рекорд века в чемпионате.

İdman.biz сообщает, что впервые в истории Премьер-лиги XXI века игрок оформил 2 хет-трика в первых 3-х турах.

Вчера норвежский форвард, трижды разочаровавший «Ипсвич» в прошлом туре, своим вторым хет-триком повторил событие, случившееся всего 30 лет назад в чемпионате Англии. В 1994 году нападающий «Брэдфорда» Пол Куэлл оформил 2 хет-трика в первых трёх турах.

Холанд также повторил исторический результат, свой и Гарри Кейна. Ранее только эти два форварда оформили хет-трик в двух матчах подряд в Премьер-лиге. Ранее Холанд забил 3 гола в двух матчах подряд против «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», а Кейн забивал против «Бернли» и «Саутгемптона», а также один раз против «Лестера» и «Халл Сити» подряд за «Тоттенхэм». Он сделал хет-трики в двух играх.

Забив голы в ворота «Вест Хэма», Эрлинг Холанд присоединился к Майклу Оуэну, Гарри Кейну и Тьерри Анри, сделав 8 хет-триков в Премьер-лиге. Рекордсменом на этом поприще является Серхио Агуэро с 12 хет-триками.

Отметим, что если Оуэн сделал 8 хет-триков в 326 матчах, Кейн - в 320, а Анри - в 258 матчах, то Холанду хватило 69 игр.

İdman.biz