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"Моё сердце принадлежит "Атлетику". Уильямс - о решении не переходить в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
1 Сентября 2024 13:15
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"Моё сердце принадлежит "Атлетику". Уильямс - о решении не переходить в "Барселону"

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс подтвердил интерес к нему со стороны «Барселоны» минувшим летом, а также объяснил, почему он отказался от перехода в каталонский клуб.

«Всегда приятно, когда великие клубы включают твоё имя в список интересов, но для меня всегда было понятно, что я хочу находиться здесь. Испытываю большое желание сделать что-то хорошее для этого клуба.

Переговоры с «Барселоной»? Это дело моего представителя. Было много сближений с разными клубами, но моё сердце принадлежит «Атлетику», и я хочу остаться здесь. Однако никто не знает, что произойдёт в будущем», - приводит слова Уильямса Sport.es со ссылкой на DAZN.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

İdman.biz

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