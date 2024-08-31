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Саудовская Аравия предложит ему контракт на € 1 млрд с невероятными условиями

Мировой футбол
Новости
31 Августа 2024 23:18
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Саудовская Аравия предложит ему контракт на € 1 млрд с невероятными условиями

Государственный инвестиционный фонд правительства Саудовской Аравии хочет заключить контракт с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором на пять лет как со спортсменом и на 10 лет как с послом чемпионата мира - 2034, сообщает Globo Esporte.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», ранее появлялась информация, что Винисиус не покинет Европу, пока не получит «Золотой мяч». В этом году он является одним из главных фаворитов на награду. По мнению саудовцев, это может помочь им в переговорах.

Основные пункты возможного контракта Винисиуса Жуниора:

€ 1 млрд за пять лет футбольного контракта;
свобода выбора следующего клуба в 2029 году;
роль посла чемпионата мира - 2034 и чемпионата Саудовской Аравии;
возможность получить местную должность в стране после завершения карьеры игрока.
Источник также сообщает, что, так как дорогостоящие контракты со звёздами футбола, в частности Неймаром и Криштиану Роналду, заканчиваются летом 2025-го, саудовцы видят в этом возможность освободить средства для прихода Винисиуса. Потенциальными клубами бразильца называют «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Также сообщается, что официального предложения игрок пока не получал.

İdman.biz

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