30 Августа 2024
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Состоялась жеребьевка Лиги конференций

Мировой футбол
Новости
30 Августа 2024 17:42
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Состоялась жеребьевка Лиги конференций

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги конференций.

İdman.biz сообщает, что участники турнира, который пройдет в новом формате, узнали своих соперников.

Каждая из 36 команд-участниц сыграет по 6 матчей. Три игры с разными соперниками пройдут дома и три на выезде.

Команды, занявшие первые 8 мест в этапе, который стартует в сентябре, пройдут в 1/8 финала. Обладатели 9-24 мест сыграют в плей-офф.

Отметим, что азербайджанские клубы «Сумгаит», «Сабах» и «Зире» не смогли выйти в основную стадию.

İdman.biz

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